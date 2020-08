Santa Maria pode ter central de abastecimento

Os programas e projetos da secretaria estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), executados pela Emater/RS-Ascar, foram apresentados e discutidos pela Associação de Municípios da Região Centro (Amcentro) em reunião. Foram discutidas iniciativas para a região, através de apoio estadual.

Os presidentes dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes Central) e do Vale do Jaguari ressaltaram a importância da Consulta Popular 2020 e dos recursos de R$ 10 milhões para todos os conselhos, cuja aplicação viabilizará projetos regionais. Nesse sentido, o presidente do Corede Central, Caio Jordão, propôs a aplicação dos recursos da Consulta Popular deste ano, em torno de R$ 350 mil reais, na construção de uma Central de Abastecimento Regional.

De acordo com o projeto, o prédio garantirá o armazenamento e a distribuição de alimentos e produtos da agricultura familiar, especialmente para o mercado institucional de Santa Maria, via Central de Cooperativas da Agricultura Familiar (Unicentral), auxiliando na dinamização do mercado local e regional via cooperativas associadas, e contribuindo para a geração de empregos, reprodução social das unidades de produção e a permanência/retorno dos jovens ao campo.

Renato Cadó, gerente adjunto da Emater/RS-Ascar de Santa Maria ressaltou a importância da proposta, dizendo que a garantia de um local para recebimento, armazenamento e distribuição dos produtos das cooperativas associadas, através da Unicentral, irá favorecer a agricultura familiar de toda a região. A ideia é construir um projeto, a partir dos recursos, para avaliar a possibilidade de levar a ideia à frente.