Passagem para pedestres será construída em bairro de Teutônia

Com a recente conclusão das obras da rótula fechada na interseção da ERS-128 (Via Láctea) com a rua 17 de Junho, no bairro Canabarro, em Teutônia, surgiu a necessidade de oferecer uma travessia mais segura para os pedestres. O aterramento para a construção de uma passagem para pedestre ocorreu na semana passada e, nesta segunda-feira, iniciou a concretagem da calçada, que deve ser concluída nos próximos dias.

A calçada visa direcionar os pedestres para que a travessia na rodovia ocorra em local mais seguro, com o trânsito já afunilado, evitando, assim, que travessia seja feita no canteiro central principal, em virtude do sério risco de atropelamentos. A calçada está sendo construída com maquinário próprio e servidores do município de Teutônia. Outros ajustes no local também deverão ser feitos em breve.