GOVERNO FEDERAL Notícia da edição impressa de 25/08/2020. Alterada em 25/08 às 03h00min Cidades do Vale do Taquari recebem R$ 27 milhões da União

Os 11 municípios da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), que foram mais atingidos pela enchente do início do mês de julho, receberam o valor integral de uma portaria do Ministério da Saúde destinada para ações contra a Covid-19. No total, foram liberados mais de R$ 27 milhões para as cidades da região, além de Santa Teresa, cidade que pertence à Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste (Amesne), mas também sofreu grandes prejuízos com a inundação.

Conforme o presidente da Amvat e prefeito de Imigrante, Celso Kaplan, os valores foram liberados por etapas. Na sexta-feira passada, foram pagos os recursos que ainda faltavam para completar o recurso para Lajeado, Estrela e Encantado. Lajeado foi o município que recebeu a maior parcela, com um total de R$ 15.542.227,00. "Esta é uma ajuda muito importante, pois já enfrentávamos a questão da pandemia e ainda fomos atingidos por uma das piores enchentes da história da nossa região", observa Kaplan.

No dia 8 de julho, a cheia do rio Taquari superou o nível histórico de 27,39 metros e deixou mais de 6,5 mil famílias desabrigadas na região, principalmente em 11 municípios mais atingidos, provocando a necessidade inevitável de aglomeração em abrigos públicos, além da exposição ao frio. A busca de recursos se deu para custear despesas como para aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, medicação, testes rápidos, equipamentos de proteção individual e internações clínicas, já que, especialmente as aglomerações em abrigos, poderiam facilitar a proliferação de doenças respiratórias e a contaminação do novo coronavírus no Vale do Taquari.

Nos dias 21 e 22 de julho, uma comitiva de 10 prefeitos da região, além de representantes da cidade de Santa Teresa, estiveram em Brasília buscando recursos para o enfrentamento da pandemia e para os prejuízos provocados pela enchente. Os chefes do Executivo tiveram reuniões com ministros e agendas em diversos gabinetes. O movimento foi visto como fundamental para que a liberação do recursos, que foram agora repassados, fosse feita às cidades.