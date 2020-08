Estudo mostra que músicos mudaram a forma de atuação durante a pandemia

Uma pesquisa realizada por alunos de mestrado da Universidade Feevale já apresenta resultados parciais sobre o impacto da pandemia de Covid-19 no trabalho dos setores criativos e no consumo digital no Estado. Os dados coletados até o momento pelo estudo Covid-19 e os impactos na indústria criativa do Rio Grande do Sul mostram que 50% dos respondentes que atuam como músicos não estão produzindo lives, tendo a educação como a principal fonte de renda para a sua profissão neste momento.

O mapeamento é feito por meio de questionários técnicos, divididos nas áreas de audiovisual, arquitetura e urbanismo, artesanato, design, moda, música, patrimônio e artes, publicidade e propaganda, serviços de TI e rádio e televisão. A pesquisa busca, também, analisar o consumo de conteúdos digitais dos gaúchos no isolamento social. Para isso, a professora do mestrado em Indústria Criativa, Vanessa Valiati, explica que está disponível um formulário dividido entre as áreas de audiovisual, música e jogos digitais. "A pesquisa vai ajudar a mapear o consumo de conteúdo criativo em plataformas de streaming durante a pandemia. Os dados coletados poderão auxiliar na mensuração da demanda por produtos específicos, fornecendo informações para a compreensão do cenário atual", argumenta.

O professor Mauricio Barth, do curso de Publicidade e Propaganda da Feevale, reforça que os interessados em participarem da pesquisa ainda podem responder aos questionários. "Os resultados nos permitirão conhecer a realidade desses profissionais e, com isso, têm-se a possibilidade de projetar possíveis ações para as áreas envolvidas", pondera. O link para que os profissionais possam responder a pesquisa está disponível no site da universidade.