Regiões do Estado terão R$ 1,2 milhão para ações de fomento

Em reunião virtual do Conselho de Turismo do Estado (Conetur), foram empossados os conselheiros para a gestão 2020-2022. O conselho é formado por representantes do setor público, sociedade civil, Sistema S (Sebrae/RS, Sesi/RS. Sesc/RS, Senac/RS, Senar/RS e Senat), instituições de ensino superior e fóruns regionais de turismo., inclusive todas as regiões turísticas têm representantes.

Da região Uva e Vinho, da qual fazem parte os municípios de Nova Prata, Veranópolis, Vila Flores, Bento Gonçalves, Cotiporã, Protásio Alves, entre outros, os conselheiros empossados foram Everson Marca, secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Nova Prata, como titular; e a turísmóloga Gisele Martins da Cunha, de Veranópolis, como suplente. O Conetur é responsável por aprovar a aplicação dos recursos do Fundo Estadual do Turismo, utilizado em investimentos em infraestrutura turística e promoção de destinos do Rio Grande do Sul. Foi aprovado o investimento de R$ 1,2 milhão para promoção de regiões turísticas gaúchas ainda este ano.

"O segmento do turismo é um dos que mais sofreu com a pandemia. O investimento em promoção tem o objetivo de estimular a retomada, incentivando os gaúchos a conhecer as diferentes regiões do Estado", comemorou Rodrigo Lorenzoni, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul e presidente do Conetur.

A ideia é mesclar o investimento em destinos consagrados do Estado com outras regiões que tenham grande potencial turístico. As associações sugeridas são Vale dos Vinhedos (Bento Gonçalves) com Caminho das Pipas (Rolante); Litoral Norte com turismo de aventura (Três Coroas - Vale do Paranhana); Missões (São Miguel das Missões e região) com Guaritas de Caçapava (Caçapava do Sul); e Região das Hortênsias (Gramado e Canela) com Rota das Oliveiras (Bagé e região).