Tempo seco permite andamento de obras em São Borja

O período de poucas chuvas tem permitido agilizar a operação de recuperação da infraestrutura viária nos acessos a três assentamentos de produtores em São Borja. São beneficiados os assentamentos Conquista das Missões, Cristo Redentor e Caçacã. No total, estão sendo melhorados cerca de 35 quilômetros de estradas. Além dos acessos e vias de circulação interna nos três locais, também as localidades próximas são diretamente beneficiadas.

A empresa vencedora de licitação é responsável pelas obras de patrolamento, drenagem, desobstrução de valas e de ensaibramento. O investimento será de R$ 486 mil, verba repassada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O trabalho está praticamente concluído nos assentamentos Cristo Redentor e Conquista das Missões, concentrando-se a partir de agora na região de Caçacã.

O secretário da Agricultura, Fábio Fronza, prevê que ainda são necessários pelo menos mais dois meses para finalizar a operação. Ele ressalta que, na prática, centenas de famílias de produtores serão assistidas. Cita como exemplo a localidade de Ivaí, próxima a Caçacã, onde se concentra um dos maiores números de minifúndios em São Borja.

Ao mesmo tempo, a secretaria municipal da Agricultura segue prestando serviços com sua patrulha agrícola e de retroescavadeira. São duas frentes de trabalho, uma na região de Ivaí e outra na localidade de São Marcos. Para abastecimento humano com água potável, recentemente foi concluída a reimplantação de redes de distribuição na localidade de Samburá. "foi uma longa operação, mas que valeu a pena, pois, com a iniciativa, estamos garantindo atendimento a dezenas de famílias", diz Fronza. O reservatório em Samburá estava talado.