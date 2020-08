MEIO AMBIENTE Notícia da edição impressa de 25/08/2020. Alterada em 25/08 às 03h00min Flores da Cunha vai promover iniciativa para evitar a proliferação do mosquito borrachudo no município

O Programa Municipal de Combate ao Mosquito Borrachudo, realizado pela prefeitura de Flores da Cunha, inicia o segundo ciclo do ano de aplicação de larvicida, chamado de BTI. O produto biológico atinge apenas as larvas do inseto, sem causar danos ao ambiente natural e demais animais aquáticos e deve ser aplicado três vezes nos cursos d'água, com intervalo de 15 dias entre cada aplicação.

Conforme calendário de execução do programa, a primeira aplicação ocorrerá dia 29 de agosto, a segunda aplicação 12 de setembro e a última no dia 26 de setembro. A secretaria de Agricultura está orientando a comunidade a realizar, antes da primeira aplicação do produto, uma limpeza dentro dos rios e arroios, retirando galhos de árvores, folhas e capins que estejam em contato direto, ou no interior do leito dos mesmos, bem como de todo e qualquer tipo de lixo inorgânico (principalmente plásticos), pois essas práticas evitam a proliferação dos mosquitos que depositam seus ovos em objetos imersos na água limpa e corrente.

Outra medida de controle incentivada é a preservação e recomposição da mata ciliar e o repovoamento com peixes, principalmente com o lambari, que é uma espécie predadora das larvas do mosquito borrachudo. Em caso de chuva, os agricultores devem cancelar a aplicação, em virtude do aumento no volume de águas nos rios e arroios, que reduz a eficácia do produto. A aplicação passa a ser realizada quando baixar o nível da água novamente.