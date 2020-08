Aglomerações e festas são flagradas em bairros de Pelotas

Forças segurança de Pelotas voltaram às ruas no fim de semana para coibir aglomerações e cobrar o cumprimento de normas sanitárias. Festas particulares, realizadas em diferentes pontos da cidade, inclusive na zona rural, foram o alvo das operações integradas. Foram 10 prisões por desacato, quatro apreensões por infração de trânsito e aplicadas 20 multas por aglomeração ou por não utilizar máscaras.

Além disso, quatro comboios compostos por policiais militares, civis, guardas municipais e agentes de trânsito, fiscalizaram locais considerados áreas de lazer e de maior concentração de pessoas, tais como a praia do Laranjal e a avenida Duque de Caxias, no bairro Fragata. Uma das equipes, formada pela GM e a Patrulha Rural da Brigada Militar, atuou na região da colônia. "Nesse fim de semana focamos em realizar policiamento ostensivo, prevenir aglomerações e conscientizar as pessoas sobre a importância de manter o isolamento social", explicou o secretário de Segurança Pública, Samuel Ongaratto.

Durante as ações do fim de semana, as forças de segurança conferiram várias denúncias de festas particulares. Uma das reuniões foi flagrada no domingo à tarde, com de 20 pessoas aglomeradas num local próximo a avenida Fernando Osório. Segundo Ongaratto, elas não usavam máscara e, no momento da abordagem, houve resistência, sendo necessário reforço policial.

Na noite de sábado, duas festas foram identificadas pelas forças de segurança. Em um bar, localizado na Cohab Tablada, foram efetuados nove autos de infração por aglomeração. Já em um sítio, na Cascata, mesmo sem ter acesso ao local onde ocorria uma festa, as forças policiais constataram desrespeito as regras de prevenção e controle ao coronavírus, além de desacato a autoridade. No local havia cerca de 50 pessoas.