Unisc retoma semestre com aulas práticas presenciais e teóricas pela internet

O segundo semestre letivo de 2020 da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) teve início nesta segunda-feira. De acordo com as legislações vigentes, somente as atividades práticas serão presenciais (em laboratórios de ensino e pesquisa e estágios supervisionados), enquanto as aulas teóricas seguem no sistema remoto (virtual). No transcorrer do semestre, novos formatos poderão ser adotados pela instituição, de acordo com a atualização das normas sanitárias.

De acordo com a diretora de Ensino, Giana Sebastiany, a oferta das aulas teóricas vai continuar no modelo à distância durante todo o semestre. O que estamos falando nesse momento não é de transpor as nossas atividades para a modalidade EaD. Nós estamos falando do que é possível ofertar nesse momento, que são aulas teóricas através do ensino remoto, usando tecnologias que são comuns. Os estudantes terão a oportunidade de vivenciar atividades tanto síncronas com seus professores, onde todos, de alguma maneira, estarão conectados para fazer uma interação", explicou.

Sobre o retorno ao campus dos alunos para as aulas presenciais, a diretora afirmou que a universidade vai avaliar as determinações dos governos municipal e estadual para traçar um plano. "Queremos ver as melhores condições, melhores formas e o tipo de atividade que será proposta. Iremos considerar também as questões relativas a transporte, ao convívio do número de pessoas ao mesmo tempo no mesmo ambiente, enfim, levaremos em conta os quantitativos e especialmente a segurança que é necessária para que a gente consiga de fato oferecer uma aprendizagem voltada para aquilo que importa, que é uma formação integral dos alunos", complementou.