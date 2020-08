Shopping de Gravataí passa a funcionar em novo horário

O Gravataí Shopping teve seu horário de funcionamento modificado. A partir dessa semana, a abertura será feita de segunda a domingo, das 12h às 20h para lojas, quiosques e Praça de Alimentação.

Algumas lojas, principalmente com serviços essenciais, terão horário modificado, com início a partir das 9h. O shopping mantém todas as medidas preventivas à Covid-19, como álcool em gel em pontos estratégicos, maior frequência e a intensidade de limpeza e higienização dos espaços, principalmente as área de maior alto contato como: sanitários, praça de alimentação etc; reforço na rotina de manutenção do sistema de climatização e exaustão de ar e redução da quantidade de cadeiras da praça de alimentação, mantendo a distância de dois metros entre elas.