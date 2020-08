Equipamento relembra cheias históricas em Lajeado

A Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) apresentou sua régua de sinalização das cheias do rio Taquari. O equipamento está afixado na parede lateral da entidade, na avenida Benjamin Constant.

Segundo o presidente da Acil, Cristian Bergesch, o equipamento permite controle visual da subida das águas aos moradores e empresários das áreas alagadiças que sofreram com a cheia que atingiu o município no dia 9 de julho. "A régua é educativa. Ela permite que moradores e empresários tenham acesso à informação do nível que pode chegar a água e fazer ações de prevenção para suas casas e negócios," explica. Segundo levantamento realizado, a régua é a primeira com medida oficial aferida colocada à disposição da comunidade lajeadense.

A engenheira ambiental Sofia Royer Moraes, que participou da concepção do equipamento, disse que a criação foi para evidenciar as medidas das quatro últimas cheias que assolaram o município. A de 1941, quando a água atingiu os 29,92m; a de 1956, que chegou a 28,86m; a de 1946, com 27,40m, e a de julho deste ano, quando a água chegou a 27,39m. "Com as demarcações, podemos preservar a memória e construir ações preventivas para o futuro," justifica.

Segundo a profissional, a fácil interpretação do equipamento deixa claro o nível do rio a cada instante, facilitando a quem passa pelo local a projeção do ritmo de subida da água. "A régua dá o controle visual do avanço das águas. Isso ajuda todos que passam no local a ter a interpretação do nível por hora que ela vem subindo e permite a toda comunidade fazer a previsão das cotas que a água poderá atingir," descreve.

O equipamento foi produzido em aço. A instalação da régua foi realizada a partir de medições feitas com equipamento topográfico usado pelos professores, que identificaram e aferiram a cota atingida pela última cheia.