MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 24/08/2020. Alterada em 24/08 às 03h00min Gramado recebe comitiva do Ministério do Turismo para avaliar estrutura do Centro de Eventos da cidade

Uma comitiva do Ministério do Turismo esteve em Gramado para uma visita técnica do órgão federal, no fim da semana passada. A equipe conheceu as estruturas do Centro de Eventos Expogramado - onde reuniu-se com o presidente da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida, e com o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, reforça que a referência em que se tornou Gramado para o setor de eventos e na promoção do turismo no Rio Grande do Sul e no Brasil - a cidade, inclusive, foi escolhida como um dos destinos turísticos mais desejados na América LAtina - e a forma com que a cidade reaparece em momentos de crise, como a pandemia de coronavírus. "O município oferece uma infraestrutura excelente, segurança, e o turismo que se consagra como o pilar econômico. Certamente a chegada até este patamar é resultado de muito trabalho, experiência e esforço conjunto do poder público e da iniciativa privada", assegura. "Gramado sem dúvida está no topo dos destinos do Brasil", pontua.

No encontro, o prefeito de Gramado assinala que as medidas de turismo adotadas no município obedecem aos protocolos de saúde. "Temos o carimbo de destino mais seguro do Brasil, não só em relação à baixa criminalidade, mas também porque há um esforço contínuo para que haja cada vez mais saúde à população e aos visitantes", garante.