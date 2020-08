Erva-mate é usada para estimular animais em Gramado

Apesar das marcas negativas no fim de semana, a bicharada do zoológico de Gramado não passou frio. O programa de atividades ocupacionais do Gramadozoo usou a temática gaúcha para manter os macacos aquecidos. Os primatas ganharam porongos recheados com folhas de erva-mate, amora, banana e amendoim. O objetivo do "mate animal" foi manter os animais entretidos para preservar o bem-estar.

Conforme o veterinário Renan Alves Stalder, que trabalha no local, os brinquedos foram colocados em diferentes pontos dos recintos para estimular o exercício físico. "Quanto mais tempo eles passam em movimento e procurando o alimento no porongo, melhor é o resultado da atividade. Os bugios, que são típicos da região, e os macacos-aranha, provenientes do Norte do Brasil, também ganharam folha de erva-mate, que é fonte de nutrientes como vitamina B1, B6, C, D, E e minerais como ferro, fósforo potássio e manganês", diz Stadler.

Além das atividades de enriquecimento ambiental, o zoológico de Gramado possui sistemas de climatização nos recintos dos animais de clima quente. Estufas, climatizadores, piso térmico e lâmpadas que imitam a radiação solar são alguns dos mecanismos para driblar as baixas temperaturas. "Das cidades brasileiras com zoológico, Gramado é a que tem o inverno mais rigoroso. No entanto, o parque oferece todas as condições para zelar pelo bem-estar das espécies", afirma o veterinário.