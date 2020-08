Parceria ajuda no combate à Covid-19 em Passo Fundo

Uma parceria entre a prefeitura e a Universidade de Passo Fundo (UPF), chamada de Rede de Cuidados Territoriais, surgiu para impulsionar ainda mais as ações de combate ao coronavírus e seus impactos. Com atividades iniciadas em agosto, já foram atendidas mais de 400 pessoas e 100 famílias nos primeiros dias de trabalho.

A equipe da secretaria de Saúde e a UPF, por meio de alunos e professores de sete cursos, oferecem esse serviço para o enfrentamento à covid-19, com o objetivo de desenvolver ações territoriais que visem o enfrentamento da pandemia, considerando as dimensões que envolvem o conceito ampliado de saúde e potencializando as ações da atenção básica. "As equipes atuam em territórios de risco como as ocupações e bairros de maior vulnerabilidade social. Só no Valinhos foram visitadas 65 famílias", afirmou a secretária de Saúde, Carla Crivellaro Gonçalves. Entre os bairros atendidos estão também Zachia, Entre Rios e Integração (unidades do Jaboticabal e Adolfo Groth).

As ações contemplam realizar buscas nos territórios selecionados para rastrear pessoas com sintomas gripais, casos de covid-19, contatos e possíveis cadeias de transmissão, rastrear e priorizar a abordagem às pessoas de risco e oferecer o encaminhamento mais adequado para cada caso/situação, de acordo com os protocolos municipais, incluindo a realização de diagnóstico da população e realização de testes. Os profissionais também são orientados a usar ferramentas que possibilitem o monitoramento de casos suspeitos e/ou confirmados de modo a acompanhar a sua situação e oferecer segurança ao paciente e familiar e fortalecer as orientações e medidas de prevenção, monitoramento e controle da Covid-19.