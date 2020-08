Município de Capitão recebe verba federal para obras

O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou a liberação de R$ 21,2 milhões para investir em obras de mobilidade urbana em quatro estados brasileiros. Os recursos para financiamento são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e serão disponibilizados por meio do Programa Avançar Cidades.

As inciativas incluem a implantação de sistemas de microdrenagem e obras de pavimentação, instalação de sinalização viária e calçadas com acessibilidade, recuperação de pontos de ônibus, além da elaboração de estudos e projetos. A liberação, que é feita por lotes, contemplou uma cidade gaúcha. Capitão, que fica no Vale do Taquari, contará com R$ 1,7 milhão para investir na instalação de sistemas de microdrenagem, calçadas com acessibilidade e sinalização viária, além de pavimentação em ruas do município