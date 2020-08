Vale do Sinos discute medidas para enfrentamento da pandemia

A prefeitura de São Leopoldo encaminhou documentos com alternativas para enfrentar a covid-19 na região do Vale dos Sinos e auxiliar setores no Rio Grande do Sul, diminuindo o efeito econômico e social provocado pela pandemia. A Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars) reuniu as propostas das cidades para que fossem debatidas.

O município sugeriu que sejam discutidos três pontos na Comissão Técnica da Região 7 do Distanciamento Controlado, que faz a cogestão do modelo estadual. Entre as propostas estão o aumento de alerta de risco, com campanhas de conscientização, blitz sanitárias, abordagens informativas em espaços de circulação regional e a construção de um boletim epidemiológico regional; ampliação da estratégia de monitoramento, com ampliação da testagem e a construção de um protocolo único de constatação de surtos, sanitização e interdição de espaços de trabalho e ações integradas de fiscalização, com o aprimoramento das medidas regionais e o compartilhamento de relatórios e dados.

Num segundo ofício, encaminhado ao Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e também à Amvars, São Leopoldo propõe a criação de um programa estadual emergencial. Com contrapartida dos municípios para a manutenção de emprego e renda nos setores de transportadores escolares; escolas de educação infantil; escolas de cursos livres; autônomos, empresários e empregados da cadeia produtiva de eventos; empreendimentos do ramo das atividades esportivas; e empreendimentos de turismo e gastronomia.

Para tal, São Leopoldo apresenta a proposta da criação de uma linha de crédito estadual, que alcance negativados até março de 2020, através de um fundo de aval entre Estado e município, com período de carência prolongado e taxas mínimas. Também está entre as propostas a retomada do programa estadual de microcrédito, com rebate de 50% da taxa de juros pelo Estado e 30% pelos municípios e o auxílio emergencial estadual para as categorias vetadas pelo governo Federal, como motoristas de aplicativo, trabalhadores do transporte de passageiros regular, caminhoneiros, entre outras.