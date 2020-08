Três estradas da Serra podem entrar em plano estadual de concessões

Está em fase de elaboração pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) um documento reunindo reivindicações ao governo do Estado. O pedido é para que três estradas da região sejam contempladas pelo plano de concessões, que deve ser lançado nos próximos meses. Os pleitos fazem parte de um memorando com necessidades para três rodovias da região, as RSCs 444, 453 e 431, e inclui, ainda, 36 apontamentos de melhorias como sinalização, drenagem, iluminação, entre outros aspectos, na extensão desses mesmos trechos.

Na RSC-444, no trecho entre o entroncamento da RSC-453 até o acesso ao Parque de Eventos, o documento indica a necessidade de terceira pista tanto na chegada à cidade quanto na saída. Também é preciso construir o passeio público em toda a extensão do bairro Eucaliptos, com proteção de guard rail. O ponto de entroncamento entre as duas rodovias é outro que exige obras. O memorando sugere uma rotatória para diminuir a velocidade dos veículos e dar melhores condições de acessos a ambas as rodovias. Também na 453, no Burati, o pedido é de um trevo para organizar o tráfego.

O documento também cita como obra importante para evitar os constantes acidentes na RSC-431, entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, a construção de uma nova ponte em substituição a uma antiga, em curva, para comportar veículos mais longos. A estrada ainda necessita de nivelamento em diversos pontos e de uma área de escape e de sinalização para quem desce o distrito de Faria Lemos. Essa estrada é considerada pela Comissão de Infraestrutura e Logística do CIC-BG como uma alternativa à Serra das Antas, para quem segue no sentido Bento-Veranópolis pela BR-470.

Além dessas demandas, o CIC-BG segue trabalhando, junto às autoridades, para contemplar melhorias na RS-446, entre São Vendelino e Carlos Barbosa, e no trecho da RSC-453 compreendido entre Bento Gonçalves e Farroupilha. A ideia é apresentar ideias a serem implementadas nessas duas rodovias.