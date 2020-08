Festuris é confirmada para novembro em Gramado

A Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) chega neste ano à sua 32ª edição ininterrupta. Mesmo diante da pandemia, que impactou diretamente o setor, mantivemos a nossa data de 5 a 8 de novembro de 2020. A ideia é que a feira seja o palco da retomada segura do turismo, respeitando uma série de protocolos criados para a realização do evento presencial.

Na edição, a organização do evento afirma que a intenção é ser vanguardista no quesito segurança sanitária, levando aos pavilhões do Serra Park um sistema completo que inclui serviços e equipamentos necessários para a higienização do espaço e proteção dos participantes. O Festuris já tem grandes marcas confirmadas entre os expositores e, neste ano, terá mais espaço para o mercado nacional. Tanto destinos quanto empresas do segmento precisarão se mostrar ao mercado para recuperar as perdas. Também está sendo estudada a possibilidade de criar uma feira virtual paralela à presencial, para absorver a demanda do mercado internacional.