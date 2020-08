Sistema de câmeras ajuda a reduzir criminalidade em Teutônia

Em funcionamento desde fevereiro deste ano, o sistema de videomonitoramento de Teutônia tem contribuído significativamente na redução dos índices criminais prioritários no município. Num comparativo feito entre fevereiro e junho de 2020 com o mesmo período em 2019, a redução nas ocorrências criminais foi em torno de 65%, conforme levantamento apresentado pela Brigada Militar de Teutônia, com base no Sistema Avante.

Entre fevereiro, quando foi entregue o sistema de videomonitoramento e julho de 2020, foram 32 ocorrências criminais prioritárias - homicídio, roubo à residência, roubo a estabelecimento comercial, roubo à pedestre, furto/arrombamento, furto de veículo e roubo de veículo - contra 92 no mesmo período em 2019. A redução foi de 65,2%.

Roubo à residência teve redução de 100% no período analisado. Em 2019 (fevereiro a julho), foram 12 casos contra nenhum em 2020. Roubos a estabelecimentos comerciais caíram de 24 em 2019 para 05 casos em 2020, uma redução aproximada de 80%. Outro índice com redução expressiva é o do furto/arrombamento, com 43 casos em 2019 e 16 em 2020, redução de aproximadamente 62%. Já o roubo de veículo foi o único crime que registrou aumento, de um caso em 2019 para dois em 2020, número considerado muito baixo se comparado com municípios vizinhos.

Teutônia conta com 44 câmeras em 17 pontos estratégicos do município. A central de monitoramento fica junto à Brigada Militar de Teutônia (com espelhamento para a Polícia Civil e, em breve, para a Polícia Rodoviária Estadual), onde os policiais acompanham em tempo real a situação destes pontos, facilitando a identificação de atitudes suspeitas e inibindo ações criminosas, conforme já foi possível observar pelos números apresentados pela guarnição.

O videomonitoramento foi implantado pelo município mediante contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção dos equipamentos. Como as tecnologias se atualizam muito rápido e como é preciso manutenção constante do sistema, a terceirização da instalação e manutenção é a forma mais viável.

O projeto completo prevê 33 pontos estratégicos para a instalação das câmeras, como entradas principais do município e vias de maior movimento, num investimento total previsto de R$ 894 mil. Os 17 pontos iniciais com as 44 câmeras foram implantados mediante avaliação da Brigada Militar. O custo mensal com os 17 pontos tem sido de aproximadamente R$ 45 mil. O sistema estará interligado ao Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) Vale do Taquari, em Lajeado, uma vez que Teutônia aderiu ao o Sistema de Segurança Integrada com os Municípios (SIM).