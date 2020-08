Empresa doa equipamentos e testes em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo recebeu uma doação de bombas de infusão e testes RT-PCR para o novo coronavírus. Serão destinadas 16 bombas de infusão para a Área Covid do Hospital Centenário e outras quatro irão para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte. Os mil testes para detecção da Covid-19 serão encaminhados ao hospital para diagnóstico de pacientes suspeitos e testagem de profissionais que atuam na linha de frente.

A Taurus, empresa do ramo de armamentos sediada em São Leopoldo, foi quem fez o repasse. Para o presidente da empresa, Salésio Nuhs, as doações realizadas pela empresa demostram o compromisso da Taurus em auxiliar os serviços de saúde. "É a nossa forma de ajudar a cidade, a população de São Leopoldo, e isso ficará de legado", avaliou. Para o secretário Ricardo Charão, "as doações são muito importantes e bem-vindas e contribuem para qualificar o trabalho dos profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia da Covid-19".

No final de junho, a Taurus ja havia cinco respiradores fixos, sete monitores multiparamétricos e 20 bombas de infusão ao Hospital Centenário. Já no mês passado, a empresa realizou a doação de 5 mil testes rápidos para a detecção da Covid-19.