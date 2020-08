Bagé quer zerar fila de tomografias dentro de 90 dias

A secretaria de Saúde de Bagé planeja zerar a fila de espera por exame de tomografia com contraste em 90 dias. O assunto foi discutido entre o titular da pasta, Geraldo Gomes e os representantes administrativos do Hospital Universitário (HU), Henry Ritta e Eduardo Lima, instituição que mantém convênio pactuado com a Prefeitura, através da disponibilização de exames e outros serviços.

Para que a previsão do fim da fila se concretize, o município vai aumentar a disponibilização, através do hospital, do número semanal de exames contrastados. Segundo Henry, com o aumento da oferta deste tipo de procedimento, será possível corrigir o fluxo da fila de espera para a realização do exame. "Vamos conseguir otimizar o agendamento para atender a demanda", destaca, informando que o hospital entrará em contato, através do telefone, informando os pacientes em espera, a data para a realização da tomografia contrastada", afirmou.

Para o secretário de Saúde, o término da fila para realização do exame é resultado do trabalho da equipe técnica da pasta. "Ficamos satisfeitos em saber que não haverá paciente na fila da tomografia com contraste. Isso é o reflexo da gestão, esforço dos profissionais, e principalmente, a garantia do atendimento à população", enfatiza Gomes.

De acordo o prefeito Divaldo Lara, o fim da fila de espera de tomografia é um grande passo para o atendimento à população. "Conseguimos atender todos os pacientes que precisavam fazer exames de tomografia sem contraste, podendo realizar o exame na mesma semana que agendar junto ao hospital. O trabalho então se voltou àqueles que aguardam pelo exame com contraste e hoje estamos felizes pois também vamos conseguir terminar com a fila de espera e esperamos ainda repetir o feito em outros atendimentos", destacou o chefe do executivo.