Auxiliar de serviços gerais passa a dar aulas de música em Lajeado

A Universidade do Vale do Taquari - Univates conta com centenas de funcionários, dentre eles colegas de empresas terceirizadas, como Caio Vicente. Além de atuar como auxiliar de serviços gerais, ele também é artista. Em meio à pandemia, ele descobriu o piano do teatro da universidade, que possibilitou voltar a tocar após mais de 10 anos,

Caio tem uma longa trajetória na música clássica. Com 6 anos participava de concursos e em 1994, com apenas 7 anos, já estudava piano na Classic Art Academy da cidade de Dracena, em São Paulo, interpretando obras de grandes músicos como Mozart, Villa Lobos e Czerny. Ele recebeu reconhecimento de renomados pianistas brasileiros da época como Cláudio Richerme e Josette Feres. Em 2001, Caio mudou-se para o Rio Grande do Sul com seus pais, que trabalhavam no ramo industrial como representantes comerciais, e construiu uma nova parte da sua história.

Quem descobriu o talento do músico em Lajeado foi uma das funcionárias do setor de Cultura e Eventos, que registrou o momento e compartilhou com a equipe para o vídeo ser publicado nas redes sociais do Teatro. O resultado da postagem foi muito positivo. Após a descoberta do talento e a divulgação nas redes sociais, ele a receber alunos para aulas de piano em home office.

Após sua chegada ao Vale do Taquari, Caio foi se aperfeiçoando em outros instrumentos musicais, como contrabaixo e violão. Tocou em bandas e também foi maestro de corais e de uma orquestra gospel. Para Caio, a experiência de estar diante de um piano é única e traz a sensação de liberdade, não só para quem toca, mas também para quem escuta. "Penso que, em primeiro lugar, a música é vida. Ela nos transforma e nos deixa mais leves e tranquilos. Para mim é uma grande honra saber tocar piano e poder ensinar outras pessoas. Música é vida em tempos de dor. O som nos dá energia e nos muda para melhor", explica.