Prefeitura é autorizada a contratar mais profissionais para atuar em Pelotas

Dois projetos de lei do Executivo municipal de Pelotas, relacionados às ações de enfrentamento ao coronavírus, foram aprovados pela Câmara de Vereadores. As leis permitem o reforço nas equipes que estão atuando na linha de frente e podem ser uma alternativa para a ampliação dos leitos exclusivos para casos Covid-19 em Pelotas.

O primeiro texto, aprovado na Câmara de Vereadores, autoriza a contratação de profissionais para atuarem nas áreas da saúde e assistência social, de forma emergencial e por tempo determinado. As funções previstas na lei para integrar as equipes da rede Covid do município, assim como a quantidade de vagas disponíveis, possibilitam contratar até 247 profissionais entre assistentes sociais, educadores sociais, enfermeiros, psicólogos e técnicos em enfermagem.

O segundo projeto é voltado para a contratação médicos para atuar em regime de plantão. Conforme o novo texto, os profissionais são para atuar em UTIs e leitos com suporte ventilatório. Eles receberão por hora trabalhada R$ 120,00 em plantões diurnos de segunda a sexta-feira, e R$ 140,00 em plantões noturnos, sábados, domingos e feriados.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Roberta Paganini, as leis que foram aprovadas representam mais um passo para formar equipes e ampliar o atendimento em novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital-Escola. A ampliação do quadro de profissionais também serão uma outra alternativa para o Centro Covid, onde a prefeitura trabalha para contratação de mais trabalhadores da área da saúde, através de uma empresa terceirizada.

"Deve ficar claro que é uma autorização prevista em lei para contratar, isto é, não significa que todo este quantitativo será necessariamente convocado ou que teremos interessados, mas é uma importante ferramenta de planejamento e agilidade se houver necessidade de pessoal", explica Paganini.