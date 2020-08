Museu de São Borja terá especial sobre Getúlio Vargas

Na próxima segunda-feira, completam-se os 66 anos de morte do presidente Getúlio Vargas. Para assinalar o episódio histórico, o Museu Getúlio Vargas em São Borja vai promover a exposição virtual 'A pluralidade cultural na Era Vargas'. Todas as ações na iniciativa serão online, considerando as medidas de prevenção. A visitação à exposição será através das redes sociais.

A Era Vargas, entre 1930 e 1954, poderá ser revisitada por meio de fotos e de um vídeo. Também em homenagem a Vargas, o poeta Rodrigo Bauer recitará um poema composto inspirado na vida e na obra do presidente. Os são-borjenses e visitantes também poderão seguir seu passeio virtual pelas salas do museu. Nestas incursões, podem ser conferidas as diferentes fases da Era Getuliana.

O passeio virtual é um retorno ao século passado, relembrando Vargas em família; o samba 'Exaltação', de Ary Barosso; Aquarela do Brasil;, o futebol brasileiro. o Cinema nacional; a Era do Rádio (Radionovelas, Show de Calouros; , A hora do Brasil - Voz do Brasil e o Repórter Esso O Rádio no Brasil nas décadas de 1930, 40 e 50 era principal veículo de comunicação e, neste ambiente, é que Getúlio chega ao poder.

Voltando a mesma época, ocorrerão duas apresentações musicais femininas - da cantora Marlene Rainha do Rádio e da cantora, atriz e dançarina Carmem Miranda. As interpretações, agora, serão da artista são-borjense Maria Luísa Gelatti. A exposição de homenagem a Vargas ainda terá Villa-Lobos com o Canto Orfeônico, que buscava a formação de um público mais letrado em arte. A Moda Feminina o surgimento da TV Tupy, a indústria fonográfica, a imprensa e a literatura também serão destaque.