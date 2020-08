Furto de energia é descoberto em empresa de Caxias

A RGE está intensificando a fiscalização para combater fraudes e furto de energia elétrica, visando reduzir as perdas financeiras e, principalmente, os riscos de acidentes com a rede de distribuição e a população. Uma dessas investigações aconteceu em Caxias do Sul, resultando na prisão em flagrante de dois homens.

A ação foi em uma fábrica de autopeças, onde havia duas empresas em funcionamento. Os proprietários das duas empresas foram presos. A empresa fiscalizada hoje havia rescindido o contrato com a RGE em março deste ano, mas continuava consumindo energia de forma ilegal.

As ligações clandestinas (gatos) e quaisquer outras irregularidades são investigadas permanentemente pela concessionária, através de fiscalização e monitoramento constante. Estas ligações caracterizam furto de energia elétrica, o que é crime.

Além de se transformarem em um grande risco de acidente grave com a rede, podendo causar interrupção no fornecimento de energia, ou com pessoas, podendo ser fatais. Para cobrar os valores não pagos por quem furta energia, a RGE faz o cálculo do que foi consumido e emite a fatura. Contudo, em grande parte desse consumo acaba não sendo possível cobrar e os custos são rateados entre todos os demais clientes regulares, conforme estabelece a legislação do setor elétrico.