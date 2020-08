Furg completa 51 anos em meio às mudanças

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) celebrou 51 anos de história nesta quinta-feira. Em um contexto tão singular, marcado pela pandemia de Covid-19, a reitora Cleuza Dias observa que "não há como realizar atividades presenciais de comemoração, mas há muito que celebrar desta universidade pública, gratuita e de qualidade, tão relevante para toda a sociedade. Ela está aí forte, inclusiva e plura".

Em 14 de setembro, a FURG também retoma as aulas da graduação, de forma remota, depois de um intenso processo de diálogo e construção com a comunidade universitária. "Esse ano ficará marcado também pela habilidade de adaptação da universidade nas ações acadêmicas, seja no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, porque a comunidade precisou se adaptar às contingências que a pandemia impôs", completa o vice-reitor.