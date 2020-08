Santa Cruz do Sul terá ação sobre o descarte de lixo

A contagem regressiva para o próximo Dia Mundial da Limpeza já começou. Em 19 de setembro, voluntários e parceiros em todo o mundo novamente se unirão para limpar o lixo e resíduos mal administrados. E Santa Cruz do Sul vai fazer parte do projeto, que acontece no Brasil desde 2012. Na última edição, realizada em 2019, foram mais de 320 mil pessoas em 1.200 cidades brasileiras que aderiram.

Segundo Débora Leonhardt da Silva, engenheira Ambiental e embaixadora Lixo Zero em Santa Cruz do Sul, o Dia Mundial de Limpeza visa promover a mobilização de voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, praias, praças e parques. "A ação simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para o problema do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos", comenta.

"Vamos cuidar do nosso quadrado, sem aglomerações, mas mantendo o mesmo espírito voluntário de dever a ser cumprido com o nosso planeta. Este ano a ação será individual ou em grupos do seu convívio familiar, respeitando o distanciamento social, usando luvas, álcool gel e outras normas de segurança do seu estado contra o coronavírus. Toda a comunidade está convidada a participar", reforça.