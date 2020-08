ASSISTÊNCIA SOCIAL Notícia da edição impressa de 20/08/2020. Alterada em 20/08 às 03h00min Com frio, ações serão intensificadas em Sapucaia do Sul

Com a previsão de queda brusca de temperatura neste final de semana - inclusive com a chance de neve em alguns pontos - a prefeitura de Sapucaia do Sul intensificará nesta sexta e sábado, 21 e 22 de agosto, a busca ativa de moradores de rua para passarem a noite no abrigo provisório, montado no ginásio da Escola Municipal João Freitas Filho. O local tem recebido pessoas em situação de rua desde abril, com o objetivo de protegê-las da exposição ao novo coronavírus. Em dias mais frios, a procura pelo abrigo aumenta.

Diariamente, o abrigo tem recebido entre 22 e 27 pessoas, dependendo se está mais quente ou mais frio. Em função da queda brusca na temperatura neste final de semana, o local foi preparado para receber até 70 pessoas.

A busca ativa é diária, mas será intensificada nos próximos dias. Uma equipe da secretaria municipal de Desenvolvimento Social e Defesa Civil percorrerá pontos de concentração dos moradores de rua. Eles serão abordados e convidados a se dirigirem ao abrigo provisório. No local, será disponibilizada alimentação, produtos de higiene, roupas, cobertores e acomodação.