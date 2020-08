São Leopoldo retoma ano letivo com aulas on-line

Foi retomado, nesta quarta-feira, o ano letivo com atividades não presenciais na rede municipal de educação de São Leopoldo. Voltaram ontem as turmas de 5º a 9º ano, Programa Acelera e EJA. Para as turmas de 1º a 4º ano, a retomada às aulas ocorrerá no dia 2 de setembro.

As aulas serão realizadas através da plataforma de ensino Google Sala de Aula, em que os professores disponibilizarão as atividades a serem realizadas pelos estudantes. Os alunos terão um período de duas semanas, sempre às quartas-feiras, para concluir e enviar as tarefas aos professores por meio da plataforma. Todo aluno matriculado na rede municipal receberá um e-mail e senha para acessar seu portal de aluno, através da plataforma.

Para os estudantes da rede municipal que não tem acesso à internet, as escolas municipais serão abertas a cada duas semanas, também às quartas-feiras, das 8h às 17h e sem fechar ao meio dia, para que os pais ou responsáveis legais pelos alunos possam buscar e entregar as atividades deixadas pelos professores. A entrega e retirada dos materiais será realizada seguindo todas as normas sanitárias, mantendo o distanciamento obrigatório. A entrada na escola só será permitida com a utilização da máscara de proteção e orienta-se que apenas uma pessoa por família busque as atividades, para que aglomerações sejam evitadas.

Todas as tarefas encaminhadas recuperarão as 800 horas letivas obrigatórias pelo Ministério da Educação (MEC), podendo ser utilizados sábados e feriados de agosto a dezembro. O encerramento das atividades não presenciais para professores e estudantes rede pública municipal acontecerá no dia 16 de dezembro.