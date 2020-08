Campanha quer arrecadar R$ 37 milhões para o Hospital Geral

A Universidade de Caxias do Sul vai lançar uma campanha para mobilizar a comunidade, a iniciativa privada e o poder público da cidade. A iniciativa visa a arrecadação de R$ 37 milhões para a conclusão das obras e aquisição de equipamentos para a ampliação do Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul, que será lançada nesta quinta, 20 de agosto. A iniciativa será apresentada através de uma live. Na ocasião, serão apresentados o funcionamento da campanha, os padrinhos do projeto e as etapas e cronograma para a conclusão da obra, prevista para março de 2021.

"A ampliação é fundamental para desoprimir o gargalo de leitos da região, principalmente de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No momento, a região sofre com a lotação das UTIs e enfermarias", assinala o diretor-geral do hospital, Sandro Junqueira. "O lançamento da campanha marca uma nova etapa para o Complexo Hospitalar e precisamos do apoio da comunidade de Caxias e região para concluirmos esse projeto que trará benefícios para todos", complementa.

A conclusão permitirá a expansão de 70% da área física e de 60% da capacidade assistencial do Complexo Hospitalar do HG, passando dos atuais 237 para 355 leitos (sendo 275 de internação e 80 de UTIs adulto, pediátrica e neonatal). O incremento de 118 leitos possibilitará a criação de 87 novas vagas de internação e 31 de UTIs.

Iniciada em 2014 e paralisada desde janeiro de 2017 por falta de recursos, a obra tem um orçamento atualizado de 45 milhões. Até o momento, foram investidos 8 milhões. Com a nova campanha a pretensão é captar R$ 20 milhões para a conclusão da estrutura física e R$ 17 milhões para a aquisição e instalação de equipamentos.

Inaugurado em 1998 e desde então gerido pela Fundação Universidade de Caxias do Sul, com o aporte de recursos públicos, o Hospital Geral de Caxias do Sul é referência em atendimento universal e gratuito, 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para uma população de 1,2 milhão de habitantes de 49 municípios abrangidos pela 5ª Coordenadoria Regional da Saúde do Rio Grande do Sul. Também funciona como hospital de ensino - reconhecido pelos ministérios da Educação e da Saúde - para estudantes da Área das Ciências da Vida da UCS e médicos em especialização.