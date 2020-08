Universidade vai abrigar escola pública em Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul firmou parceria com a Faculdade Anhanguera para a implantação da nova Escola de Ensino Fundamental Desvio Rizzo. A capacidade total do espaço é para 1.200 alunos, mas 835 estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental irão ocupar o prédio da faculdade nos turnos da manhã e da tarde.

A demanda pelas vagas na região Rizzo, que tem mais de 60 loteamentos, é antiga. As seis escolas municipais, que atendem juntas a 3.224 estudantes no ensino fundamental, e duas estaduais não comportam mais novos estudantes e tampouco pode-se adequar seus espaços físicos para atender as crianças. Senso assim, o município tem um alto custo com compra de vagas em outros estabelecimentos e transporte escolar.

Com a transferência de crianças do ensino fundamental para a nova escola. a secretaria municipal de Educação vai conseguir abrir novas vagas de educação infantil também na região. "O prédio está totalmente equipado, tem acessibilidade, alvará da vigilância sanitária, instalações modernas e adequadas para receber as crianças, além de sistema de monitoramento. Poderemos utilizar as salas de aulas completas e os demais locais comuns. Uma grande e moderna estrutura que seria inviável a prefeitura construir neste momento", afirmou a secretária Flávia Vergani.

O vice-prefeito, Edio Elói Frizzo, saudou a parceria "Tem cidades do Rio Grande do Sul que não tem a quantidade de pessoas que vivem na região Rizzo. Precisávamos dar uma resposta para aquela comunidade, para os pais que buscam as vagas para seus filhos em todo início do ano letivo. Agora temos uma nova escola, com capacidade para mais de 1.000 estudantes, na entrada do bairro, de fácil acesso a todos", destacou.