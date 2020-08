Shopping de Gravataí e entidade criam campanha para arrecadar agasalhos

O Gravataí Shopping se uniu aos clubes Rotary de Gravataí para arrecadar agasalhos para quem precisa na campanha "Drive do Bem". Nos próximos dois sábados, 22 e 29 de agosto, doações poderão ser feitas pelo sistema de drive-thru do shopping, das 11h às 16h, na portaria 3.

Lucas Santos Marques, presidente do Rotary, explica que a ação é uma união dos clubes que reúnem adolescentes, jovens e adultos da cidade. "Agradecemos a parceria do shopping em se somar às nossas campanhas e ser mais um ponto de arrecadação", afirma. Ele conta que, mesmo com a pandemia, o Rotary mantém suas campanhas sociais incluindo agora todos os cuidados de prevenção.

Joana Frota, coordenadora de Marketing do Shopping, destaca que a parceria com o Rotary já é tradicional e que a comunidade sempre participa. "Separem aquela roupa que pode ajudar alguém que precisa e venha nos entregar", pede.