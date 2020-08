União reconhece emergência em Venâncio Aires

Foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que reconhece a situação de emergência ocasionada pela enchente que assolou duas áreas de Venâncio Aires. Com isso, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil autoriza o município a buscar recursos para suprir os estragos mensurados ocasionados pelo desastre natural.

Outra ação que será realizada pelo Executivo Municipal é a solicitação de liberação de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) junto a Superintendência da Caixa Econômica Federal para todos os moradores das regiões atingidas. No início do mês, o Estado homologou a relação de laudos e levantamentos que compõe o decreto.

A enchente que atingiu Mariante e regiões da Estância Nova foi a maior dos últimos 60 anos na região. Mais de 1,5 mil famílias foram atingidas e os prejuízos calculados chegam à R$ 1.1 milhão, sendo quase R$ 300 mil em prejuízos decorrentes de danos estruturais em pontes, ruas e estradas, bueiros e canalizações, paradas de ônibus e calçamentos. P ara as áreas de agricultura e pecuária em geral foram calculados R$ 813.805,00 entre perdas de insumos, animais e plantações.