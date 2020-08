Donos de centros esportivos pedem pela reabertura em Canoas

Uma comissão organizada por representantes da cadeia produtiva do futebol esteve reunida com o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato. O grupo entregou um manifesto buscando sensibilizar o Executivo quanto à possibilidade de uma reabertura de seus estabelecimentos e pedindo isonomia em relação a outras atividades que estão autorizadas a funcionar.

Além de apresentar restrições e protocolos que os centros esportivos adotariam, o documento reúne estudos sobre o impacto do esporte na saúde física e mental. E discute, ainda, a importância econômica de uma retomada do segmento "O futebol pode parecer um assunto indigesto neste momento, mas é o nosso ganha pão. Sabemos que há uma pandemia. Também temos famílias e não queremos colocar ninguém em risco. Por isso, buscamos soluções factíveis, com protocolos capazes tanto de preservar a saúde de todos, quanto de resgatar nosso sustento" pondera Everson Prass, que é proprietário de uma empresa do ramo na cidade.

Conforme o relato dos representantes da comissão que estiveram na reunião com Busato, o prefeito disse não haver possibilidade de uma retomada enquanto a cidade estiver em bandeira vermelha. Contudo, ele sinalizou que, se Canoas migrar para a bandeira laranja, a prefeitura estaria disposta a tentar aplicar regras da bandeira amarela, o que permitiria a reabertura dos estabelecimentos.

"Estamos há mais de 150 dias impedidos de trabalhar. Economicamente, não há quem sobreviva a tanto tempo sem atividade", desabafa Edinho Barroso da Silva, um dos integrantes do grupo. Além de outros protocolos básicos, como medição de temperatura, exigência de máscara, disponibilização de álcool gel e pia com água e sabão, o segmento se comprometeu a criar medidas extras capazes de serem seguidos por todos.