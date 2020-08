Universidades do RS são selecionadas para projeto internacional

A Universidade Feevale e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foram selecionadas na chamada internacional para integrar um consórcio de global, com o objetivo de desenvolver tecnologias para recuperar resíduos de mineração de cobre. O projeto "Desenvolvimento e aplicação de membranas íon seletivas para recuperação de antimônio de resíduos da mineração de cobre" terá a participação, também, da Universidade Politécnica de Valência, da Espanha, Universidade do Chile e empresa Transducto S.A., do Chile. No Brasil, a pesquisa tem financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O objetivo principal do estudo é a recuperação de antimônio de resíduos e efluentes, gerados durante o processamento pirometalúrgico de minerais de sulfureto de cobre e durante o processo hidrometalúrgico de tratamento de minerais mistos de baixo teor de cobre. O antimônio, usado em muitas aplicações e de fundamental importância para novas tecnologias desenvolvidas, é uma das 27 matérias-primas críticas listadas, em 2017, pela Comissão Europeia, sendo que os recursos globais extraíveis desse material devem ser exauridos antes de 2050. Nesse sentido, o projeto avaliará o processo de eletrodiálise reativa (separação por membranas) em diferentes etapas de processamento de cobre para recuperação do antimônio.

O processo a ser desenvolvido está diretamente relacionado ao aumento da eficiência dos recursos por meio da reciclagem de resíduos. "A pesquisa deve contribuir para o desenvolvimento de um abastecimento industrial sustentável e responsável de recursos primários para alimentar a economia circular", afirma o professor Marco Antonio Siqueira Rodrigues, coordenador do estudo na Feevale. Além do potencial econômico, ao recuperar metais valiosos, o projeto tem o intuito de reduzir o impacto ambiental ao minimizar as cargas de contaminantes. A pesquisa seguirá até 2022.