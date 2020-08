Frigorífico em Taquara é interditado após irregularidades

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira, a segunda fase da Operação Caminho da Serra em combate ao crime contra as relações de consumo e abigeato. O principal alvo da operação era um frigorífico localizado no município de Taquara já investigado na primeira fase da operação e que estaria, novamente, trabalhando de forma clandestina, com proteína animal sem origem determinada pelos proprietários do estabelecimento.

A investigação teve início em março de 2019, tendo a primeira fase da operação sido deflagra em novembro. Naquela oportunidade, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em vários frigoríficos investigados por venderem carne em condições impróprias para o consumo humano e também pela suposta compra de gado de quadrilhas de abigeato.

Em março deste ano, os policiais receberam a informação de que um dos frigoríficos investigados estava trabalhando de forma clandestina. Com a informação foi realizada uma ação por parte da vigilância sanitária do município de Taquara e ficou constatado que o estabelecimento, mesmo com as atividades suspensas, continuava a operar clandestinamente. Em razão dos fatos, no frigorífico clandestino, foram cumpridos mandado de busca e apreensão. Também foi realizada a prisão preventiva do dono do frigorífico.

Na primeira fase, já haviam sido apreendidos, além de carne imprópria para o consumo humano e carimbos falsos, que são práticas comuns de frigorífico que atuam À margem da legalidade. Ainda forma encontradas armas no local desta vez.