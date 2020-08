Santo Ângelo terá edição de festival de tortas em outubro

Os organizadores confirmaram a realização do 13ª Festival Cidade das Tortas, em Santo Ângelo, para o período de 1º a 12 de outubro deste ano, no formato delivery. A decisão foi anunciada após uma reunião nesta semana entre a prefeitura de Santo Ângelo com entidades locais.

Com as incertezas provocadas pela pandemia do novo coronavírus, a comissão organizadora definiu pela realização no modo delivery (entrega), com as empresas participantes mantendo observação aos protocolos de segurança vigentes no período de sua realização. Não haverá custos para as empresas interessadas em participar do festival e será disponibilizada oficinas gratuitas de confeitaria pelo Senac. O lançamento oficial deve ocorrer na segunda quinzena de setembro.