Albergue municipal de São Borja vai mudar de local

A prefeitura de São Borja informa que ainda terá de fazer reformas e adaptações, mas confirmou que vai transferir o Albergue Municipal da vila Boa Vista para o bairro Itacherê, usando instalações do antigo Centro Social Urbano. Um dos argumentos da secretaria municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), que administra a unidade assistencial, é que o novo local é mais amplo e pode oferecer maior número de acomodações, neste novo espaço também serão feitos quartos femininos nos fundos para melhor acomodação deste público.

A projeção é de colocar à disposição até 15 vagas, em área ao lado do Centro Dia do Idoso. A prefeitura ainda ressalta que, na atual fase em que é necessário distanciamento social, em função da pandemia do coronavírus, o novo local evita aglomerações.

O Albergue Municipal acolhe pessoas em situação de rua. Outra função social é a permanência temporária de pessoas de outras cidades que não tenham onde ficar. Além de pernoite, são oferecidos serviços como banho, jantar e café da manhã. No atual período de inverno, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social desenvolvem, a partir das 19 horas, o serviço de ronda social. Quem estiver em situação de rua é convidado a se dirigir para ficar no albergue.