Pesquisa em Passo Fundo aponta que 83% dos pais são contra a volta das aulas presenciais em 2020

A prefeitura de Passo Fundo realizou uma pesquisa para saber a opinião dos pais sobre a retomada das aulas presenciais ainda neste ano. A partir do levantamento, feito entre os dias 5 e 11 de agosto, foi possível identificar que a maioria das famílias não concorda com o retorno.

O estudo foi realizado a partir de um formulário on-line, encaminhado a partir de aplicativos de mensagem pelas direções das escolas. Ao todo, participaram 6.744 pais de alunos de escolas de ensino fundamental e de educação infantil. Em um total geral, 17% das pessoas são favoráveis à retomada, enquanto 83% são contrárias. Os percentuais obtidos são semelhantes em todos anos escolares, conforme o levantamento feito com a resposta dos pais.

O secretário de Educação, Edemilson Brandão, destaca que a pesquisa vai ao encontro do interesse da administração de dar voz às famílias neste momento de pandemia. "A ideia de ouvir os pais dos nossos alunos sobre a possibilidade de que seu filho possa retornar às atividades presenciais nas escolas públicas municipais de Passo Fundo, se são favoráveis ou não em um período de pandemia, reforça o pensamento da atual administração municipal com o cuidado e a preservação de vidas das pessoas do nosso convívio", enfatiza.

Acerca dos resultados colhidos, Brandão pontua que eles evidenciam a preocupação da grande maioria dos pais com a saúde, o que deve nortear as medidas adotadas pela prefeitura para determinar protocolos de higiene e um calendário de retorno das atividades presenciais. "Do total de pessoas que responderam o formulário, 5.628 se manifestaram não favoráveis ao retorno das atividades presenciais nas escolas neste ano e 1.116 são a favor. Isso demonstra uma preocupação maior com a vida tanto de seus filhos quanto de familiares", justifica.