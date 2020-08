Estrada entre Flores da Cunha e Nova Pádua será municipalizada

Com a aprovação dos vereadores dr Flores da Cunha, iniciou oficialmente o projeto de municipalização do trecho da VRS-814, que compreende quase nove quilômetros entre a cidade e Nova Pádua. A partir de agora, a solicitação vai tramitar junto ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Daer) para, em seguida, ser aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Eduardo Leite.

A municipalização da via proporcionará ao município o direito a um atendimento maior e mais eficiente ao que se refere à manutenção e controle viário do trecho de responsabilidade florense. Conforme a prefeitura de Flores da Cunha, após o repasse as primeiras ações vão ser nas revitalizações dos acessos às capelas, posteriormente deve ocorrer o alargando a rodovia, com a execução de recuo central e a construção de uma ciclovia em toda a estação da rodovia.