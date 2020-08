Plataforma vai unir profissionais de gestão e empresários em Passo Fundo

Empresários, mentores, professores, acadêmicos e representantes do poder público municipal de Passo Fundo estiveram reunidos nesta semana, de forma online, para o lançamento do Programa Amplifica. Desenvolvido pela IMED, a iniciativa conecta empresas com profissionais especializados da área de gestão.

Um dos principais objetivos do Programa é a manutenção de empregos, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Carlos Eduardo Lopes da Silva. "A pandemia nos provocou para que mudássemos, tínhamos que fazer mais do que vínhamos fazendo. Oportunizar a retomada a um dos setores mais importantes para nossa economia, que gera emprego e oportunidade. Através do conhecimento teremos muito mais chance de atravessar esse momento, oportunizando às empresas e a manutenção de empregos", enfatiza o secretário.

Para o presidente da IMED, Eduardo Capellari, o projeto vem para contribuir com a reorganização de micro e pequenas empresas, de forma com que recuperem a saúde financeira e mantenham a geração de empregos. "O conhecimento é a chave desse projeto que está sendo conduzido por uma instituição, que é uma média empresa, com 15 anos de atuação. Sabemos, por experiência própria, o quanto é importante organizar a casa e prestar mais atenção nas oportunidades. Por isso, estamos oferecendo este programa, composto por profissionais que têm experiência para ajudar, recuperar e potencializar as micro e pequenas empresas de Passo Fundo", frisa.

Serão sete professores e profissionais da universidade que vão coordenar os atendimentos de mentoria com os empresários interessados em alavancar os seus negócios. O projeto está estruturado para atender 350 empresas na primeira etapa, com possibilidade de ampliação para até 1.000 empresas até o final do ano Outro benefício da ação é a gratuidade às empresas participantes. Os empresários poderão acessar serviços que custariam de R$ 15 a 30 mil por empresa sem custo.