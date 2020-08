Nova Petrópolis deve retomar aulas presenciais em setembro

A prefeitura e o Comitê de Crise Coronavírus Nova Petrópolis reuniram-se nesta terça-feira para discutirem o plano de ação para o retorno das escolas às aulas presenciais foi a pauta do encontro. O município projeta para 21 de setembro a retomada das aulas do Ensino Superior e Ensino Médio privado, sendo 50% presencial e 50% remoto. Não há previsão de retorno da Educação Infantil.

Além da volta para o dia 21/09 do Ensino Superior e Médio, há a previsão de volta no dia 28 de setembro para o o EJA e do Ensino Médio estadual. Uma semana depois, no dia 5/10, do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, tanto na rede pública quanto privada, voltariam. No dia 19/10, seriam liberados os alunos do primeiro ao quinto ano.

Recentemente, o governo do Estado sugeriu o dia 31 de agosto para o retorno presencial das aulas para a Educação Infantil. "Nova Petrópolis está agindo com absoluta cautela no que diz respeito ao retorno presencial das aulas. Precisamos estar seguros, alunos, professores e funcionários. Enquanto isso, desde 9 de abril, o ensino remoto segue a pleno em toda a rede municipal", ponderou a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Kieling.

A cidade da serra gaúcha está se preparando e se organizando para o retorno em condições mais favoráveis. O retorno está sendo pensado nas seguintes condições: as três redes de ensino de Nova Petrópolis voltam juntas, de forma escalonada, 50% presencial e 50% remoto, sem ofertar o turno contrário ou contraturno; previsão inicial de retorno para setembro, se a curva de contágio estiver decrescendo; estar, no mínimo, com a estabilidade da bandeira laranja; todas as escolas com os seus Alvarás Sanitários em dia; equipamentos de proteção individual (EPIs) e Planos de Contingência aprovados.

O município já adquiriu termômetros digitais, tapetes para higienização com hipoclorito, equipamentos de segurança para os servidores da educação e para motoristas e ônibus que fazem o transporte de alunos. Estuda embalagens para os lanches, que serão individualizados, e fará a limpeza de todos os aparelhos de ar-condicionado das escolas Municipais. A pasta da Educação também irá disponibilizar um vídeo para os pais visualizarem como serão os procedimentos de higienização, desde o ingresso no transporte escolar até a chegada na escola.