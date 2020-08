Teutônia apresenta pesquisa sobre a volta das aulas

O Comitê Municipal de Atenção e Enfrentamento ao novo coronavírus de Teutônia apresentou os números de uma enquete, que foi feita pela secretaria de Educação juntos às famílias atendidas pelas redes municipal, estadual e particular de ensino. A pesquisa foi desenvolvida de forma colaborativa e enviada para as famílias que possuem seus filhos matriculados na cidade. Foram 4.013 respostas, sendo que o questionário procurou traçar um perfil de como estão sendo desenvolvidas as atividades remotas no município.

Ao serem questionados sobre se os pais mandariam os filhos para a escola quando retomar as aulas presenciais, 1.537 (38,3%) pais responderam que sim; 1.022 (25,5%) responderam que não e 1.454 (36,2%) responderam que têm dúvidas. A enquete ainda apontou que 19,8% dos pais tem seu filho acometido a alguma comorbidade e se enquadrando no grupo de risco para Covid-19, e 6,3% tem alguém do grupo familiar que já deu resultado positivo para Covid-19.

O meio digital (como WhatsApp, e-mail, Facebook e outros) é a principal forma de como os alunos tem recebido as atividades, com 71,6%, seguido de material impresso retirado na escola (14,8%) e forma mista, ou seja, digital e impresso (13,6%). O celular é o principal dispositivo utilizado para acessar as atividades enviadas pela escola; em seguida, vem o notebook, computador e tablet, sendo que 34 pais disseram que não possuem dispositivo eletrônico. Outro dado apresentado é que 49% dos pais conseguem auxiliar seus filhos nas atividades enviadas pela escola, 42% parcialmente e 9% não conseguem. A maior dificuldade para acompanhar a realização das atividades é o tempo para auxiliar.