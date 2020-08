Com mudanças, Canela passa a ter 36 bairros a partir de nova divisão territorial

A prefeitura de Canela apresentou esta semana a nova divisão territorial da zona urbana, que passa a ser dividida em 36 bairros. A concepção do novo mapa é fruto de um pedido da agência dos Correios ainda em 2017, que requereu a supressão de algumas localidades, de modo a organizar melhor a cidade para o serviço postal.

A partir dessa necessidade, o Executivo, a partir das secretarias municipais, elaborou a futura concepção dos territórios e seus limites. O trabalho primou em manter o nome das localidades antigas. Porém, ocorreu a retirada da nomenclatura de vila nos bairros Dante, Suzana, Santa Marta e Maggi. Também agora, Saiqui e Caracol passam a integrar a zona urbana - este último que cedeu área para o recente bairro Pinheiro Grosso.

A cidade também ganhou localidades. É o caso do bairro Serrano, que compreende imediações da ruas João Pessoa e Fernando Ferrari. Além disso, deu-se à criação dos bairros Jardim Mariana, Hortênsias (parte da ERS-235, até o limite com Gramado); Reserva da Serra e Laje de Pedra, cuja área compreende limites exteriores ao pórtico que marcava a entrada do condomínio. Jardim dos Pinheiros I e II foram suprimidos e fazem parte do bairro Suzana, assim como Bosque Sinosserra e Remanso, novos integrantes do bairro Suíça.

Já o trecho da ERS-235, no sentido São Francisco de Paula, compreende vários territórios, mas o Distrito Industrial e o Saiqui são os únicos a contar com área de ambos os lados da rodovia. Já o núcleo habitacional do Distrito agora também é São Rafael, a as não mais existentes vilas Irma e Miná passam a fazer parte do São Lucas. Já o Canelinha incorporou a extinta Vila Wortmann.