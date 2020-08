Contaminação cresce entre estudantes e idosos em Pelotas

A Vigilância Epidemiológica da secretaria de Saúde de Pelotas divulgou, nesta semana, a oitava análise sobre o perfil profissional dos infectados por coronavírus no município. Conforme o levantamento, o número de estudantes e aposentados infectados pelo vírus segue aumentando.

Em uma semana, 40 idosos infectaram-se, seguindo em terceiro lugar no ranking de contaminação, atrás apenas dos profissionais de saúde e dos comerciários(as)/atendentes. Aposentados integram grande parte dos grupos de risco à doença, dentre eles os de pessoas com mais de 60 anos e/ou pessoas com histórico de doenças crônicas, sendo necessário maior isolamento social deste público para evitar a contaminação.

Além deles, outro aumento que chama atenção na cidade é o dos estudantes infectados, os quais ocupam a quarta posição, com 104 casos confirmados nesta semana. Na área da construção civil, o número de contaminados passou de 32, na sétima análise, para 50 nesta verificação

Nesta rodada, profissionais do ramo alimentício, de estética e dentistas foram incluídos na pesquisa, com 16, 12 e 11 casos, respectivamente. A separação de algumas profissões, que estavam agregadas a outros grupos, é realizada em cada análise, tendo em vista a progressão de contaminação. Profissionais da estética são todos aqueles ligados a funções como cabeleireiros, manicures e auxiliares de salão, enquanto profissionais do ramo alimentício são os que trabalham preparando alimentos, como cozinheiros, padeiros, confeiteiros, e no atendimento de lancherias, padarias e restaurantes.