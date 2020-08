Empresa inicia obra de ampliação de centro em Esteio

Estão em andamento em Esteio as obras de ampliação do Centro de Arte e Esportes Unificados (CEU), junto ao loteamento Pôr do Sol, no bairro Liberdade. A empresa que venceu a licitação para a realização das intervenções concentrou os trabalhos na construção da base que sustentará a cobertura no corredor de entrada, que iniciaram nesta semana.

O prazo para execução do projeto é de quatro meses. Com um investimento de R$ 256 mil, provenientes de recursos do governo federal, repassados pela Caixa Econômica Federal, o projeto prevê ainda o cercamento de todo o complexo com gradis de concreto vazado, a instalação de portões de ferro, a colocação de persianas nas janelas, a construção de floreiras de concreto e o plantio de diversos tipos de árvores, arbustos e cercas vivas.

Além disso, o CEU receberá, ainda, um pergolado de madeira e uma nova pintura, para melhoria geral na infraestrutura do local, que atende dezenas de pessoas mensalmente. A verba que será utilizada nas obras são originadas de um saldo da própria construção do centro, inaugurado em dezembro de 2016.