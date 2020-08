UFSM inicia nova fase de projeto em 16 cidades gaúchas

Para promover a agricultura familiar e auxiliar produtores na introdução de cultivos florais de corte como fonte complementar de renda, a Equipe PhenoGlad das Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Emater/RS-Ascar iniciaram a sexta fase do projeto Flores para Todos no Rio Grande do Sul. Nesta etapa, participam 16 famílias rurais em 16 municípios, além de uma escola de Lagoa Vermelha, no nordeste do Estado.

O objetivo será a produção de hastes de gladíolos nas propriedades agrícolas para comercialização em novembro, no Dia de Finados. Com relação à escola, a ideia é utilizar as flores na decoração de eventos.

O plantio da flor - também conhecida como palma ou palma-de-Santa-Rita - ocorreu na primeira quinzena de julho. Ao todo, foram plantados 3.400 bulbos, o que representa a possibilidade de colheita de 6.800 hastes florais. Por causa da pandemia de Covid-19, a sexta fase do projeto segue uma série de protocolos sanitários e de distanciamento. De acordo com a coordenadora do projeto, Lilian Uhlmann, apenas o primeiro encontro foi presencial. Nele, os extensionistas da Emater passaram orientações às famílias e à escola sobre os manejos dos canteiros, cada um com 200 bulbos de quatro variedades.

As cidades contempladas nesta edição do projeto que a universidade está promovendo são: Chapada, Frederico Westphalen, General Câmara, Herveiras, Júlio de Castilhos, Lagoa Bonita do Sul, Lagoa Vermelha, Pantano Grande, Passa Sete, Passo Fundo, São Pedro da Serra, Segredo, Sobradinho, Toropi, Cachoeira do Sul e Tunas. "Além desses municípios, há outras famílias produtoras e escolas que participaram das fases anteriores do projeto e que continuam na produção por conta própria", acrescenta a coordenadora.