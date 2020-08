Sem rally, Erechim projeta prejuízos de R$ 17 milhões

A pandemia do Covid-19 causou efeitos em todos os setores. O esporte não ficou de fora. É o caso do Rally de Erechim, o maior evento de rali de velocidade do Brasil e um dos mais importante das América do Sul.

Para o diretor do evento, Cláudio Pagliosa, não havia outra alternativa para este ano se não cancelar o evento. "Tentamos todas as formas de manter o rally para este ano. No entanto, a condição sanitária nos impediu de seguir adiante. Sabemos e entendemos que a saúde das pessoas vem sempre em primeiro lugar e é claro que sem esta segurança não poderíamos seguir adiante", destaca.

De acordo com ele, Erechim deixa de faturar algo em torno de R$ 17 milhões com o cancelamento das provas. "Temos um grande fluxo de movimento econômico que inclui combustíveis, lojas especializadas com produtos para os competidores e equipes, hotéis, restaurantes, comércio entre outros que costuma ter um grande fluxo de negócios com a realização do evento", enfatiza.