Programa ajuda alunos e professores de Viamão

Em Viamão, todos os alunos da rede municipal, da Educação infantil ao 5º ano, participam do programa de aprendizagem socioemocional "Asas". As atividades são enviadas às famílias semanalmente, com o objetivo de incentivar habilidades como autoconfiança, segurança e resiliência. Os benefícios do programa, no entanto, não se restringem às crianças. Uma vez por semana, 700 professores do município participam de conferências com a psicóloga do programa Asas, Denise Mazuchelli.

Nesses encontros virtuais, os professores recebem acolhimento, dialogam sobre as conquistas e os desafios deste momento e, ainda, recebem todas as orientações necessárias para abordar as atividades do programa com as famílias. "Sou fã do programa e dou nota mil para as conferências", conta Joana Veloso, professora do Pré II na escola Anita Garibaldi. "Esse amparo da gestão de proporcionar esse tempo, com uma pessoa especializada para nós, professores, também estarmos olhando pra dentro nos deixa mais fortalecidos para continuar nosso trabalho com os alunos e suas famílias", avalia.

O Asas estreou neste ano em Viamão. O programa seria implantado nas escolas, presencialmente, como mais um recurso para o desenvolvimento integral dos estudantes. Com a chegada da pandemia, a gestão municipal decidiu estender o programa para a casa dos alunos, a fim de promover o estímulo às habilidades socioemocionais neste momento, minimizando, assim, os impactos negativos do isolamento sobre a vida da comunidade.

"Trabalhar o emocional é muito importante. Acredito muito que a educação também tem esse papel. Eu, como professora, incentivo as famílias a participarem escrevendo recados, faço vídeos, encorajo a todos nas minhas falas para que se permitam vivenciar essas atividades em casa", explica Joana. Com as conferências, os professores também encontraram um espaço de atenção e cuidado à saúde mental e emocional.