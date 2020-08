Parceria deve agilizar licenciamentos em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul e o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul (Sinduscon) firmaram um acordo de cooperação técnica para desenvolver um sistema de informática para a secretaria do Meio Ambiente (Semma). A entidade vai elaborar a ferramenta tecnológica em ambiente web, disponível na intranet e internet, possibilitando o protocolo eletrônico e acompanhamento de forma on-line das solicitações feitas na secretaria.

A ferramenta também visa auxiliar a gestão interna de procedimentos e processos administrativos, bem como, permitindo o acesso ao público externo, em tempo real, dos casos em análise e licenciamento, modernizando e ampliando a qualidade e a agilidade das atividades. No termo, cabe ao Sinduscon o custeio do investimento em tecnologia da informação para a implantação da ferramenta eletrônica. Em contrapartida, o município vai garantir a disponibilidade de condições de hospedagem para a ferramenta e os recursos humanos e técnicos necessários para a implantação das funcionalidades, fornecendo dados estatísticos e informações de processos.

O secretário do Meio Ambiente, Nério Susin comemorou a parceria."Vamos pular do século XIX pela papelada que usamos para o século XXI com a agilidade que esta ferramenta vai proporcionar, não só para a área da construção civil, mas para toda população que precisa dos nossos serviços", avalia. O presidente do Sinduscon de Caxias do Sul ressaltou a visão de futuro da administração em buscar parceria para desburocratizar o atendimento ao público."É a tecnologia sendo usada para o desenvolvimento da nossa cidade, atendendo de forma rápida à comunidade", destacou Rodrigo Postiglione.

Para o vice-prefeito, Elói Frizzo, a parceria vem para facilitar o trabalho "Lembro quando ajudei a montar a Secretaria do Meio Ambiente, não sabíamos nem como emitir licenças. Fico feliz com essa parceria que tem o objetivo de facilitador e não complicador. Facilitador no sentido de fazer as coisas certas com agilidade e para isso vem a tecnologia", disse. A implementação efetiva do sistema deve estar concluída até novembro.